Inter-Monza, probabili formazioni e dove vederla in tv

Nella formazione nerazzurra dovrebbero trovare spazio Sommer in porta. Darmian, De Vrij e Bastoni in difesa. A centrocampo spazio da destra a sinistra per Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco possibile chance per Thuram dall’inizio con Arnautovic e Correa che scalpitano. Presente capitan Lautaro Martínez.