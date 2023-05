Inter-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 20:45 per la 35esima giornata del campionato di Serie A. A San Siro Inter e Sassuolo si daranno battaglia.

Redazione ITASportPress

Inter-Sassuolo si sfideranno oggi, sabato 13 maggio 2023, alle ore 20:45 per la 35esima giornata di Serie A. Partita importante per i nerazzurri per quanto riguarda la zona Champions. Stimolante per i neroverdi che vogliono ben figurare a San Siro.

Inter-Sassuolo, le ultime Dopo la vittoria nel derby di Champions in semifinale, l'Interdi Inzaghi torna a giocare in campionato dove deve provare a non perdere punti nella corsa ai primi quattro posti. Ci sarà inevitabilmente turnover nei nerazzurri con Handanovic tra i pali al posto di Onana. D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni dovrebbero agire nel terzetto di difesa. Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan e Dimarco da destra a sinistra del centrocampo. In avanti Lukaku con Correa.

Nel Sassuolo di Dionisi torna Pinamonti al centro dell'attacco con Laurienté e Berardi ai lati. Frattesi, Lopez, Matheus Henrique agiranno in mezzo al campo. In difesa, davanti a Consigli, spazio a Toljan, Ruan, Erlic e Rogerio che formeranno il poker arretrato.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Inter-Sassuolo si disputerà, come detto, oggi sabato 13 maggio 2023 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

La partita sarà visibile sull'app di DAZN, fruibile su smart tv oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

La gara sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (Numero 201) Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

In streaming anche con DAZN e Sky Go oltre che NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

INTER(3-5-2): Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi

SASSUOLO(4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Laurienté, Pinamonti. All. Dionisi