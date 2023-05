Sassuolo, Dionisi sfida l’Inter: “Loro in ottimo momento ma per noi stimolante”

Il tecnico dei neroverdi ha presentato la sfida di San Siro contro i nerazzurri per la 35esima giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Alessio Dionisi, mister del Sassuolo, ha presentato in conferenza stampa la gara dei suoi contro l'Inter in campionato in programma sabato sera e valida per la 35esima giornata di Serie A. Il tecnico ha ammesso la forza dei rivali ma allo stesso modo ha descritto il match come una gara decisamente stimolante per i suoi.

"Affrontiamo l'Inter in uno dei loro migliori momenti, cosa che non era stata all'andata. Non è semplice affrontare l'Inter adesso, anche in precedenza le prestazioni erano positive, penso alla Fiorentina, aveva creato tantissimo. Sappiamo che sarà molto difficile ma anche molto stimolante perché giochiamo con una delle favorite, una delle più forti del nostro campionato, semifinalista di Champions, questo la dice lunga sul loro valore. Siamo motivati, sapendo che partiamo sfavoriti", ha detto Dionisi.

A proposito dei suoi ragazzi, il mister del Sassuolo ha aggiunto: "Siamo in un buon momento. Abbiamo tirato tanto, i ragazzi non vogliono rifiatare. Avendo tirato tanto il rischio di fare un giro a vuoto c'è, per certi aspetti ce lo siamo concessi a Salerno, domani non possiamo permettercelo. Torna Pinamonti che era squalificato e piano piano anche Muldur torna anche se era già in panchina col Bologna, ora è disponibile".

Sul suo futuro e il rinnovo: "So di avere la fiducia, l'hanno dimostrato quando avevamo tante difficoltà oggettive, ne va dato merito alla società, allo staff, ai ragazzi e all'ambiente".

