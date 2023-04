Inter, sold out tra Benfica, Juventus e Lazio e San Siro è una miniera d’oro

L'Inter è tornata a giocare tra le più grandi d'Europa e il tifo sfrenato dei suoi tifosi ha risposto presente. Prima il sold out contro il Benfica per la sfida di Champions League, poi il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus ed infine la sfida di campionato contro la Lazio. Insomma, San Siro si dimostra una vera e propria miniera d'oro per il club nerazzurro, il quale nel giro di undici giorni garantirà spettacolo agli oltre 225mila spettatori attesi.