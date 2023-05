Intervista a Scanziani: “Stankovic? Alla Samp uno più esperto. Aneddoto su Ferraro”

“Spero sia gente onesta, che sia capace. Un lato positivo è che non ci sia più Lanna. Adesso speriamo in gente capace”.

“Andai ad assistere, circa cinque anni fa, a una partita della Samp contro l’Udinese. A fine primo tempo mi presentai e gli raccontai che cosa facemmo noi con la nostra Sampdoria e a quale livello eravamo arrivati. Lui era con un suo amico e gli disse: “Questo me la vuole tirare!”. Rimasi sorpreso per la volgarità e me ne andai. Negli anni, poi, mi sono state chiare tutte quante le cose, senza il bisogno che nessuno me le spiegasse…”.