Italia, nuovo forfait per Spalletti: Chiesa lascia il ritiro di Coverciano

L'esterno della Juventus non recupera per la sfida contro l'Inghilterra e non sarà a disposizione del Ct Luciano Spalletti

Redazione ITASportPress

Sono giorni caldi a Coverciano: mentre la Nazionale Italiana prepara le sfide di qualificazioni agli Europei del 2024, impazza la vicenda calcio scommesse. Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo hanno dovuto lasciare il ritiro azzurro. Ora una nuova defezione, questa volta per infortunio. Federico Chiesa non recupera per la doppia sfida contro Malta e Inghilterra e farà ritorno alla Continassa.