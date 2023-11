Italia Under 21, Nunziata perde un titolare

Importante forfait per Carmine Nunziata: il classe 2003 non potrà rispondere alla convocazione dell'Italia Under 21

Redazione ITASportPress

L'Empoli perde Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia e non sarà a disposizione di Aurelio Andreazzoli per la sfida contro il Napoli. Oltre alla società toscana, brutte notizie anche per l'Italia Under 21. Il trequartista, infatti, non potrà rispondere alla convocazione del Commissario tecnico Carmine Nunziata.