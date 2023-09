Joao Mario: “L’avversario più difficile? Rafael Leao, quando accelera…”

In un'intervista a BetanoMag , il terzino del Porto Joao Mario ha parlato di diversi argomenti. Dalla nuova posizione che gli è stata ritagliata in campo - quella di terzino - al giocatore più pericoloso che abbia mai affrontato. Proprio in quest'ultima domanda, il portoghese ha fatto il nome di Rafael Leao .

SU LEAO: Il terzino ha parlato a 360 gradi ed elogiato l'attaccante del Milan. "L'avversario più pericoloso che io abbia mai affrontato? Probabilmente Rafael Leao, nella partita contro il Milan non è stato affatto facile marcarlo - ha dichiarato il calciatore del Porto JoaoMario -. Lui quando accelera è imprendibile e diventa veramente pericoloso. Ma non solo Leao. Anche Toto-Ekambi, per esempio, mi ha più volte messo in difficoltà. Certo, una volta che vai a giocare in Champions League il livello si alza e la qualità dei giocatori è veramente molto alta". In precedenza, anche Felix Correia aveva elogiato il talento rossonero che attende solo l'anno della consacrazione. Questa volta non è stato aggiunto nemmeno tra i candidati al Pallone d'Oro ma questo sembra un traguardo che raggiungerà presto.