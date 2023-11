Juve, Sudakov: “Sono a conoscenza dell’interesse dei bianconeri, fa piacere”

Talento dello Shakhtar Donetsk, Heorhij Sudakov è uno di quei calciatori che sta facendo parlare molto di sé, attraendo l'interesse di molti tra i maggiori club in Europa. In questo senso, una delle società da tempo sulle tracce del calciatore ucraino in forza allo Shakhtar Donetsk, come noto, è la Juventus di Massimiliano Allegri, sempre alla ricerca di nuovi talenti per il presente, ma soprattutto per il futuro. Il nome del calciatore attualmente allo Shakhtar Donetsk, come detto, è da tempo nel mirino di Cristiano Giuntoli che, insieme a Giovanni Manna, potrebbe presto tentare un primo assalto al calciatore ucraino. Sul tema, lo stesso esterno dello Shakhtar Donetsk ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.