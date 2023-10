Juventus, Allegri ritrova Chiesa: le ultime in vista del Milan

Arrivano buone notizie per la Juventus: Federico Chiesa è tornato a lavorare in gruppo. A due giorni dalla sfida di San Siro contro il Milan, aumentano le possibilità che l'attaccante bianconero possa essere della partita. Dopo aver saltato le due sfide dell'Italia contro Malta e Inghilterra, l'ex Fiorentina è tornato ad allenarsi con i compagni. La sua presenza a San Siro, ora, è una possibilità importante. Toccherà poi a Massimiliano Allegri, nella classica conferenza di vigilia, parlare di Federico Chiesa e far capire se possa essere utilizzato dall'inizio o a gara in corso. Intanto, il classe 1997 si candida per una maglia accanto a Dusan Vlahovic. Anche Arek Milik e Moise Kean scalpitano.