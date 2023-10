Juventus, Allegri ritrova un calciatore ma perde Danilo

Sorrisi a metà in casa bianconera: Massimiliano Allegri ritrova un titolare ma è in ansia per il brasiliano

Redazione ITASportPress

Dopo aver chiuso la sosta con la vittoria contro il Torino, la Juventus di Massimiliano Allegri lavora in vista della ripresa del campionato e del big match contro il Milan. Per l'occasione, l'allenatore toscano può sorridere a metà: i bianconeri hanno ritrovato Dusan Vlahovic. Il serbo, che ha saltato le ultime due partite di campionato, è tornato a lavorare in gruppo ed è recuperato per la sfida di San Siro (in programma domenica 22 ottobre alle ore 20:45).