Juventus-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

Juventus-Bologna si gioca oggi, domenica 27 agosto 2023, alle ore 18.30. Il match, valido per la seconda giornata di Serie A, rappresenterà il debutto stagionale per i bianconeri all'Allianz Stadium, nonché già un test importante per la squadra di Allegri dopo il buon esordio in campionato contro l'Udinese.

Juventus-Bologna, le ultime

In terra friulana la Juventus è tornata a segnare tre gol nel primo tempo alla prima giornata dopo 22 anni (contro il Venezia nel 2001), dando ottime risposte anche sul piano del gioco. Allegri punta al bis contro un Bologna reduce dalla sconfitta interna contro il Milan, match nel quale i rossoblù non hanno demeritato dopo l'uno-due subito in avvio. Rispetto alla prima giornata il tecnico della Juventus dovrebbe presentare due novità di formazione: Perin tra i pali farà rifiatare Szczesny, mentre a centrocampo Fagioli è recuperato dopo la frattura alla clavicola subita nell'ultima giornata dello scorso campionato e dovrebbe prendere il posto di Miretti. Per il resto difesa titolare con capitan Danilo, Bremer e Alex Sandro, conferme per Weah e l'ex Cambiaso sulle fasce, con Locatelli e Rabiot a completare il centrocampo. Vlahovic e Chiesa in attacco. Previsto uno spezzone di partita per Paul Pogba.