Juventus, Bonucci: “Spero di esser stato un idolo…”

Leonardo Bonucci ha deciso, al termine del contratto con la Juventus nel 2024, si ritirerà dal calcio giocato. Ad affermarlo è lo stesso difensore e capitano bianconero, il quale si è espresso ai canali ufficiali del club riguardo il contratto in scadenza giugno 2024: "Quando il prossimo anno deciderò di smettere di giocare, penso che l'era dello stile difensivo italiano sarà conclusa. Spero di essere stato tra i più grandi e questo, per me, è motivo di orgoglio". Successivamente, il 36enne ha espresso un desiderio riguardo le generazioni future: "Spero che i prossimi grandi difensori crescano considerandomi un idolo, a me o noi quattro in generale (Barzagli, Chiellini, Bonucci e Buffon, ndr)".