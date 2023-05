Juventus, Szczesny: “Volevo essere attaccante, poi mi misero in porta e…”

Intervenuto ai canali Twitch del club, Wojciech Szczesny ha parlato delle sue origini. Secondo quanto affermato dallo stesso portiere titolare della Juventus, le cose erano ben diverse prima di diventare calciatore professionista. Da giovane, infatti, il polacco amava stare in attacco e l'idea di giocare in porta non lo aveva mai nemmeno sfiorato, fin quando: "Mi piaceva giocare in attacco, ma lo ammetto: non facevo molto bene. Però amavo giocare a calcio ed ero alto, così mi misero in porta e, dopo aver fatto una prima buona difesa, ci restati. Non volevo più tornare in attacco".