Juventus, c’è un ex che sogna “romanticamente” la panchina di Allegri

È deciso, la Juventus non esonererà Massimiliano Allegriin questo finale di stagione. Il tecnico è visto come il maggiore responsabile per i vari fallimenti bianconeri - dalla disfatta Champions di pochi mesi fa all'eliminazione dalla Coppa Italia - ma non sarà cacciato. Forse per l'eccessivo peso economico dell'ingaggio (intorno ai 12 milioni) o per la difficoltà a sostituirlo in corso d'opera, la Vecchia Signora ha deciso di continuare con l'allenatore di origini livornesi.