Juventus-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si daranno battaglia alle 20:45 all'Allianz Stadium oggi Juventus e Cremonese per la 35esima giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Juventus-Cremonese si giocherà oggi, domenica 14 maggio 2023 alle ore 20:45. La sfida dell'Allianz Stadium sarà valida per la 35esima giornata di Serie A servirà ai padroni di casa per mettere punti preziosi per le posizioni che valgono un posto Champions (penalizzazioni future permettendo). Gli ospiti, invece, sperano ancora nella salvezza ma per ottenerla servirà un risultato positivo.

Juventus-Cremonese, le ultime La Juventusdi Massimiliano Allegri proverà a vincere affidandosi a Milik e Chiesa in avanti. In mezzo al campo potrebbero giocare il giovane Barbieri con Rabiot, Paredes, Pogba, Kostic. In difesa spazio a Bremer, Rugani e Danilo che agiranno davanti a Perin.

Per quanto riguarda la Cremonese potrebbero esserci Okere e Ciofani in attacco con Galdames, Castagnetti, Meité e Valeri posizionati a centrocampo da destra a sinistra. In difesa, davanti a Carnesecchi, spazio a Sernicola, Lochoshvili, Chiriches, Vasquez.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Juventus-Cremonese si gioca, come anticipato, oggi domenica 14 maggio 2023 all'Allianz Stadium di Torino: fischio d'inizio della partita alle ore 20:45 per la sfida valida per la 35esima giornata di Serie A.

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario quindi scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure collegare la tv di casa a dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o console PlayStation e XBox. Un'altra soluzione è l'utilizzo del TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a che a Sky, inoltre, attivando Zona DAZN potrà vedere Juventus-Cremonese in tv al canale 214 di Sky.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Rugani, Danilo; Barbieri, Rabiot, Paredes, Pogba, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri

CREMONESE (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Lochoshvili, Chiriches, Vasquez; Galdames, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani. All. Ballardini