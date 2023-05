Vlahovic, senti Kovacevic: “Io resterei alla Juventus”

"Se fossi Vlahovic, resterei al 100%, a meno che non sia lo stesso club a dirmi di andare", ha detto il serbo facendo riferimento alla situazione del giovane bomber bianconero. "E sono convinto: per qualità e livello, Dusan è un giocatore da Juve, il dubbio su questo non deve esistere. So che altri grandi società lo seguono con interesse, ma un attaccante deve avere pazienza. Questa è stata una stagione particolare, sia per la squadra, tra penalizzazione e vicende giudiziarie, sia per lui, con gli infortuni".