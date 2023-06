Juventus, Cuadrado resta a una condizione

L’obiettivo principale per la Juventus, in vista del prossimo campionato, è plasmare la squadra che possa far tornare l'entusiasmo ai tifosi bianconeri. Per farlo è necessario far ricorso al calciomercato, infatti quest’ultimo tramite acquisti, cessioni e rinnovi permette di blindare ogni settore del team. Ad essere finito sotto le luci della ribalta, per un continuo tira e molla, è il possibile rinnovo del centrocampista Juan Cuadrado.