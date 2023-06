Allegri, super offerta dall’Arabia Saudita: sarà addio alla Juventus?

Indiscrezione clamorosa per il futuro di Allegri. Il mister della Juventus può andare in Arabia.

Non solo calciatori. L' Arabia Saudita potrebbe attirare anche mister davvero illustri. L'indiscrezione pazzesca arriva da La Gazzetta dello Sport che riporta di un forte interessamento per Massimiliano Allegri , mister della Juventus .

Nonostante la recente conferma ufficiale sulla panchina bianconera da parte del CEO Scanavino, Allegri potrebbe lasciare la Juventus per iniziare una nuova avventura. Secondo la rosea, nelle prossime 24-48 ore sarebbe addirittura previsto un vertice tra le parti a Montecarlo. Oltre al tecnico saranno presenti alcuni intermediari e il proprietario di un club di Riad, al momento non ancora specificato. Gli indizi, però, porterebbero all'Al-Hilal che, nei giorni scorsi, era già in trattativa con Tite, l’ex CT del Brasile.