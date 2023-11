Juventus, Danilo: “Studierò psicologia per aiutare i bambini”

Il capitano bianconero è stato protagonista dell'evento Junior Reporter, in cui ha rivelato le sue idee per il futuro

Danilo , capitano della Juventus , è stato protagonista dell'evento Junior Reporter . Il difensore, fermo ai box per un infortunio , ha risposto alle domande dei bambini sul significato di indossare la fascia di capitano e sui suoi progetti per il futuro. Proprio su questo argomento il brasiliano ha svelato un idea che lo intriga una volta appese le scarpe al chiodo. "Voglio andare all'università e studiare psicologia", ha dichiarato. "Mi piacerebbe aiutare i bambini nel mondo del calcio, o magari farò l'allenatore."

DA CAPITANO - Danilo ha anche spiegato cosa significhi per lui essere il capitano della Juventus: "Devi essere un esempio. I tuoi compagni devono guardarti e riconoscere certi valori. In campo devi dare consigli, fiducia, essere l'ultimo a mollare. I tifosi, i bambini ti guardano e si identificano in te, è una grande responsabilità e un onore."