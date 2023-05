Juventus, De Sciglio: “Farò del mio meglio per tornare, presto e più forte”

Sconfortato dal terribile infortunio, Mattia De Sciglio ha lanciato un messaggio ai tifosi. Tramite i propri profili social, infatti, il terzino della Juventus ha ringraziato i sostenitori bianconeri per la vicinanza dimostrata e dichiarato: "E' difficile trovare parole giuste in questi momenti, quando lo sconforto e il dolore ti prevalgono su tutto il resto. Non saranno mesi facili..." Il classe 1992 ha riscontrato una lesione al legamento crociato anteriore nella scorsa sfida di campionato, quella contro il Lecce , dovendo abbandonare il terreno di gioco al 32' del primo tempo.

"Ve lo assicuro, farò del mio meglio per tornare al più presto e più forte di prima. Voglio aiutare i miei compagni" ha aggiunto il terzino della Juventus, il quale dovrà stare fermo ai box per diversi mesi vista l'entità dell'infortunio. Tornando sui messaggi di conforto dei tifosi, De Sciglio ha affermato: "Ringrazio tutti voi per il sostegno, che unito a quello della mia famiglia e all'affetto delle persone a me più care, mi darà ancora più forza per affrontare questa nuova sfida".