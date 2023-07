Juventus, è rivoluzione in casa: cinque “addii” all’orizzonte per i bianconeri

La Juventus ha un budget non esagerato su stipendi e riflette sulle cessioni. Sono ben cinque i giocatori, che secondo La Gazzetta dello Sport , potrebbero lasciare Torino quest'estate. Certo, c'è chi non vive bianconero da qualche mese ormai, ma anche chi l'ha difeso fino all'ultimo la scorsa stagione. Priorità della Vecchia Signora è quella di liberarsi di profili che non rientrano più nel progetto tecnico del club, come Weston McKennie, Arthur o anche Denis Zakaria. Questi, appena tornati dai rispettivi prestiti, hanno anche un peso importante a bilancio e farli partire a titolo definitivo sarebbe l'ideale.

Ma a Torino è in bilico anche il futuro di vere e proprie colonne della squadra di Max Allegri, come WojciechSzczesny e Alex Sandro, entrambi per il semplice motivo che avrebbero uno stipendio troppo elevato per le attuali condizioni del club. Infatti, sia il portiere che il difensore percepiscono un ingaggio intorno i 7 milioni di euro l'anno. La loro cessione non è prioritaria ma se dovesse arrivare, ben venga.