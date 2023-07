Juventus, è rottura con Bonucci: difensore sul mercato insieme a McKennie

Giornata difficile per Leonardo Bonucci. Il difensore, mentre era in vacanza, è stato informato dai dirigenti della Juventus che non rientra più nel progetto e conseguentemente è stato messo fuori rosa. La scelta dei bianconeri è per motivo tecnico. Leo non rientra più nei piani di Max Allegri ed è in uscita della Juve. Con il numero 19 se ne va un altro capitano della storica era dei nove scudetti consecutivi, prima di lui Dybala, Buffon e Chiellini. La fascia passerà a Danilo. Ricordiamo inoltre che il difensore aveva un contratto particolarmente oneroso per le prestazioni messe in mostra nell'ultima stagione. Ogni anno Leonardo Bonucci percepiva 6,5 milioni di euro netti. Ora, con l'intervento della stessa Juventus il ricavo per la prossima stagione calerà ad un totale di 3,5 milioni. Oltre a Bonucci è fuori dai piani tecnici anche l'americano McKennie di ritorno dopo l'esperienza in Premier League.