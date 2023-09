Juventus, infortunio per un titolare: la situazione

Tegola per la Juventus di Massimiliano Allegri, che perde per infortunio Alex Sandro. Elemento molto importante nelle gerarchie dell'allenatore toscano, il calciatore brasiliano - infortunato durante l'allenamento di ieri 20 settembre - ha rimediato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Per lui almeno quindici giorni di stop poi, come spiegato dalla Juventus, le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno.