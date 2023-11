Juventus, Marchisio critico: “Non al passo dell’Inter con questo gioco”

La Juventus continua a vincere ma non convincere. I bianconeri hanno chiuso prima della sosta a due punti dal primo posto dell'Inter. Il gioco della squadra di Massimiliano Allegri, però, non suscita clamore. Tra le critiche al toscano, ci sono anche le parole di Claudio Marchisio. L'ex centrocampista bianconero, ora opinionista televisivo, ha così dichiarato: "Come detto da Allegri, è importante che la Juventus sia rimasta in scia all'Inter rispetto alle altre contendenti per il ritorno in Champions League, ovvero l'obiettivo dichiarato - ha raccontato ai microfoni di Radio TV Serie A - Alla lunga, penso però che questo gioco non possa farti stare al passo dell'Inter, una squadra con grandissime certezze e qualità. E lo sta dimostrando, non solo in Europa ma anche in Italia, come testimoniato dal successo sul Frosinone. Alla Juventus preoccupano un po' le diverse giornate passate senza i goal degli attaccanti".