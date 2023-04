Juventus-Napoli, Landucci a Spalletti: “Pelato di m***a ti mangio il cuore”. L’episodio

Caos e alta tensione in Juventus-Napoli di domenica. Il vice allenatore bianconero avrebbe usato parole pesanti per il tecnico degli azzurri.

Potrebbero presto esserci serie conseguenze per il vice di Massimiliano Allegri alla Juventus, Marco Landucci che avrebbe parlato in modo offensivo nei confronti di Luciano Spalletti in occasione del match di domenica sera tra bianconeri e Napoli allo Stadium.