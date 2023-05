Juventus, Pogba: “Annata complicata, ma tornerò più forte di prima”

Il calciatore della Juventus Paul Pogba ha condiviso un video tramite profili social. Il centrocampista ha trattato diversi argomenti, dagli infortuni in stagione alle difficoltà psicologiche, concludendo sul proprio futuro. Ricordiamo che il francese si è infortunato pochi giorni fa, in occasione della sfida contro la Cremonese, dando forfait per il resto della stagione. Questo un estratto del messaggio del calciatore: "È stata un'annata molto complicata, con dei problemi col calcio e sul campo. È stata dura, soprattutto mentalmente. Adesso non mi resta che essere paziente. Ma già oggi va molto meglio, anche grazie ai tifosi e alla Juventus, che mi hanno sempre sostenuto e accompagnato. È grazie a voi che riesco a tenere alto il morale, mi spingete a ritornare il prima possibile, al meglio delle mie possibilità".