Juventus, Pogba c’è lesione. Stagione finita per il francese

Stagione finita per il centrocampista, costretto a lasciare il campo in lacrime per problema alla coscia

Brutte, bruttissime notizie per la Juventus. Proprio quando si trovava ad un passo dal rientrare a degno regime, Paul Pogba si è dovuto fermare per infortunio nella sfida di ieri contro la Cremonese. Il giocatore si è toccato la gamba sinistra ed uscito in lacrime dal terreno di gioco. Gli esami odierni svolti al J Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Non la peggiore delle ipotesi, ma comunque tragica. Perché mette la parola "fine" alla stagione del francese, protagonista di un'annata difficile e piena di infortuni, che Paul sembrava essersi lasciato alle spalle e invece...