Juventus, Rabiot entrato nei radar di un top club d’Europa

Forte interesse per il centrocampista bianconero, il quale potrebbe lasciare la Juventus e volare in Germania

La Juventus rischia seriamente di perdere Adrien Rabiot al termine della stagione. Il centrocampista francese è al suo ultimo anno di contratto e, viste le importanti richieste economiche, potrebbe lasciare Torino. A maggior ragione se non dovesse esser centrata la qualificazione in Champions League. Così, Adrien sarebbe entrato nei radar di diversi top club pronti a scatenare l'asta di mercato per aggiudicarselo a parametro zero. A mostrarsi particolarmente interessato sarebbe stato il BayernMonaco, il quale - secondo quanto rivelato da SportBild - avrebbe inserito il centrocampista nella lista dei potenziali prossimi acquisti.