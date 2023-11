Juventus, Rafaela Pimenta: “Pogba è ottimista. Sul mercato…”

LE PAROLE SUL MERCATO -Rafaela Pimenta ha così concluso sul mercato: "Il mercato di gennaio è un mercato molto ridotto, di tanta sostituzione quando qualcuno è infortunato. E’ un mercato interessante per i brasiliani. Dato che il campionato finisce a dicembre e ricomincia a marzo è il momento giusto per far venire brasiliani così le squadre brasiliane si possono preparare e questo facilità l’uscita dei calciatori brasiliani“.