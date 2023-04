Juventus, se addio ad Allegri il sostituto arriva dalla Francia ma non è Zidane

La Juventus potrebbe decidere di esonerare Massimiliano Allegri al termine della stagione. Il tecnico viene visto come il maggior responsabile dei deludenti risultati ottenuti, così i bianconeri potrebbero optare per un cambio in vista del prossimo campionato. Tra i diversi candidati a prendere il posto del livornese vi sarebbe Zinedine Zidane, il quale ha espresso la sua disponibilità con una romantica intervista , ma anche un altro vecchio volto che arriva direttamente dalla Francia.

Secondo quanto rivelato da l'Equipe, Igor Tudor sarebbe uno dei nomi "reali" per la panchina della Juventus. L'attuale tecnico del Marsiglia è stato uno dei vice dell'era Pirlo in bianconero e ha un contratto in scadenza il prossimo giugno 2024. Dunque, secondo il quotidiano francese figurerebbe come uno dei maggiori candidati in caso di addio a Max Allegri.