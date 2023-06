Il no all'Arabia Saudita, la voglia di continuare alla Juventus dopo una stagione difficile come quella appena passata. Stiamo parlando di mister Max Allegri sul quale il grande ex difensore bianconero Andrea Barzagli ha voluto dire la sua ai microfoni di Repubblica.

"Il rifiuto di Allegri ad andare in Arabia Saudita? Questa decisione per me fa capire quanta convinzione abbia di rimanere alla Juventus e con quali intenzioni voglia ripartire uno orgoglioso come lui", ha detto l'ex giocatore della Vecchia Signora puntando sulle forti motivazioni dell'allenatore e la voglia di rivalsa dopo l'ultima annata.