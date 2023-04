Juventus, Szczesny spera in un regalo di compleanno: “Rivoglio i punti della penalizzazione”

Dopo la vittoria contro il Verona, la Juventus vede da più vicino la Champions ma il suo portiere Szczesny spera di riavere i 15 punti di penalizzazione per confermarsi ufficialmente in seconda piazza.

Quanti punti ha la Juventus in classifica? Difficile da giudicare in attesa del verdetto definitivo dopo la penalizzazione di 15 punti subita per il caso plusvalenze. La conferma che questa situazione di incertezza dia in qualche modo fastidio anche ai giocatori bianconeri è stata data dal portiere della Vecchia Signora Szczesny .

Il polacco, dopo la gara vinta contro il Verona, ha spiegato a Sky: "Guardo un'altra classifica, siamo a +9 sull'Inter e +7 sulla Lazio. Spero mi facciano un regalo di compleanno in ritardo ridandoci i 15 punti. Nemmeno noi sappiamo in che situazione siamo in campionato, 44 o 59, non lo so", il commento del polacco.