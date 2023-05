Juventus, Perin: “Vogliamo la coppa, Siviglia difficile ma non impossibile”

Le parole del portiere in vista della sfida contro il Siviglia, valida per il ritorno delle semifinali di Europa League

Intervenuto ai canali Twitch del club, Mattia Perin ha attraversato diversi argomenti soffermandosi sull'Europa League. Il secondo portiere della Juventus crede nelle possibilità della squadra e riporta il clima che si vive in spogliatoio: "Si, sappiamo che possiamo entrare nella storia della Juve ed è quello che vogliamo fare. Sono 27 anni che non si vince una coppa europea, sarebbe magnifico riuscirci. Tra di noi ce lo diciamo spesso". Rivolgendosi poi alla prossima sfida di ritorno contro il Siviglia, il bianconero ha fatto un'analisi del match: "In Spagna ci attende una gara complicata su un campo veramente ostico. Loro sono una buona squadra, ma con il carattere giusto possiamo toglierci soddisfazioni”.

Occasione in cui potrebbero tornare utili i giovani talenti bianconeri, come lo stesso Fagioli. Il centrocampista ha siglato il gol del vantaggio nella precedente sfida di campionato contro la Cremonese e guadagna possibilità per la presenza dal 1' anche in Europa League. Questo il parere di Perin: "Essere in prima squadra è un gran vantaggio, li aiuta a formarsi. Fanno un campionato vero con gente adulta, non fai un passaggio più estremo dalla Primavera alla prima squadra".