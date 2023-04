Juventus-Verona, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 20:45 per il match odierno del campionato di Serie A. Juventus e Verona si sfidano per la 28esima giornata.

Redazione ITASportPress

Juventus-Verona scenderanno in campo oggi, sabato 1 aprile 2023 alle ore 20:45 per il match di Serie A della 28esima giornata.

Juventus-Verona, le ultime Toccherà alla Juventuschiudere gli anticipi del sabato di campionato di Serie A. La formazione di Allegri giocherà in casa contro il Verona e dovrà fare i conti con la voglia degli ospiti di trovare punti preziosi in ottica salvezza.

I bianconeri dovrebbero far affidamento su Kean e Vlahovic anche se le quotazioni di Milik sono in aumento per un posto anche da titolare. Non ci sarà Chiesa mentre qualche dubbio sulla presenza di Di Maria. In campo quindi Szczesny in porta con Gatti, Bremer e Danilo a formare il terzetto di difesa. Locatelli e Fagioli dovrebbero essere gli unici sicuri di una maglia in mezzo al campo.

Nell'Hellas Gaich potrebbe fare l'unica punta con Duda e Ngonge alle sue spalle. Depaoli e Faraoni agiranno sulle corsie esterne provando le loro incursioni e i cross.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Juventus-Verona si gioca sabato 1 aprile 2023 a Torino nella cornice dell'Allianz Stadium, per la ventottesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio fissato per le ore 20:45.

Tifosi e appassionati avranno diverse possibilità per seguire Juventus-Verona in televisione. La partita sarà trasmessa come sempre in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida tra bianconeri e Hellas sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SkySport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Ovviamente il match potrà essere visto in streaming con DAZN e Sky Go.

DI seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Locatelli, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Ngonge, Duda; Gaich. All. Zaffaroni