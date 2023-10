Juventus, Vlahovic non parte per la Serbia: c’è la data per il rientro in campo

Come riportato dall'ANSA, i guai fisici bloccano ancora Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. Come appreso in queste ore, il centravanti serbo rimarrà a Torino durante la sosta per le nazionali. Il tutto, si legge, "a causa di problemi di infortunio e mal di schiena". Come spiegato dalla federazione della Serbia infatti, "Dusan Vlahovic non sarà a disposizione del ct Dragan Stojkovic per le gare di qualificazione agli Europei contro Ungheria e Montenegro" - si legge dal comunicato della nazionale.