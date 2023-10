Dall’Inghilterra: “La Juventus vuole Sancho a gennaio”. Ecco la formula

Escluso dalla trasferta contro l’Arsenal del 3 settembre, Sancho è sbottato sui social, puntando il dito contro le scelte del tecnico olandese, definendosi un capro espiatorio e non invitando a credere a quanto detto dallo stesso Ten Hag, che ha giustificato le proprie decisioni come di natura esclusivamente tecnica.

Lo sfogo di Sancho non è piaciuto all’ex allenatore dell’Ajax che, pur già alle prese con il caso Antony, il brasiliano ai margini per settimane dopo le accuse di violenza privata mosse dall’ex fidanzata, ha deciso di non prendere più in considerazione l'ex Manchester City. L’ipotesi di una tregua è presto evaporata di fronte alla volontà del giocatore di non scusarsi per l’accaduto, così la rottura è ormai nei fatti e inevitabile.