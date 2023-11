Juventus, Yildiz illumina e dalla Turchia azzardano: “Ha più talento di CR7”

TALENTO: Le dichiarazioni che più hanno fatto scalpore sono state quelle di Soykan Basar, Commissario tecnico dell'Under 19 della Turchia. Quest'ultimo ha aperto ad un paragone alquanto azzardato ma non necessariamente fuori luogo: "Seguiamo Kenan da quando era giovanissimo. Anche da quando aveva 12-13 anni. Due anni fa tanti grandi club erano interessati a lui. Non esagero quando dico che secondo me Yildiz ha più talento di Cristiano Ronaldo. La sua tecnica con la palla al piede è superiore a quella del portoghese". Un sentimento quasi "paterno" condiviso anche dall'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, il quale potrebbe cavalcare l'onda dell'entusiasmo e schierare il giovane attaccante contro l'Inter. È improbabile, ma anche da non escludere.