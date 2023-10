La Juventus su Fagioli: “Nicolò ha l’appoggio della società”

Con una nota diffusa tramite i propri canali ufficiali, la Juventus ha parlato di Nicolò Fagioli, centrocampista del club bianconero squalificato per il caso scommesse. Come dichiarato dal club bianconero, la società ha voluto evidenziare il pieno supporto nei confronti del proprio tesserato, che seguirà un programma terapeutico e continuerà a vivere l'ambiente della Juventus da protagonista. Come spiegato dalla Juve, "una volta scontata la squalifica, il calciatore dei bianconeri tornerà a competere con serenità".