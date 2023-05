La Sampdoria saluta Chabot: passa al Colonia a titolo definitivo

Da una parte la retrocessione in B e le questioni societarie, dall'altra i giocatori e il mercato. La Sampdoria non sta certo vivendo un bel momento storico. In attesa di conoscere quale sarà il futuro del club si stanno ufficializzando alcune situazioni legate ai tesserati.

In questi minuti la società blucerchiata ha comunicato l'addio del difensore Chabot, già in prestito all'FC Koln. "L’U.C. Sampdoria comunica che l’1. F.C. Köln ha esercitato il diritto di opzione relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Julian Chabot. Gli stessi diritti passano pertanto a titolo definitivo allo stesso 1. F.C. Köln".

Il giocatore era arrivato in Bundesliga nel mercato di gennaio 2022 in prestito ed era stato confermato il suo impiego nel club anche nella scorsa estate. Adesso l'ufficialità del passaggio definitivo nella realtà in Germania con il giocatore classe 1998 che proseguirà la sua esperienza nel massimo campionato tedesco dove in questa stagione ha totalizzato 18 presenze.