Lapo Elkann: “Vorrei vedere giocare la mia Juventus come il Milan col Napoli”

Il noto tifoso della Vecchia Signora ha parlato sui social augurandosi di vedere la sua squadra esprimere un bel calcio come quello proposto dal Milan contro il Napoli al Maradona.

Ha fatto sicuramente molto clamore il successo del Milan contro il Napoli al Maradona. Un netto 4-0 per i rossoneri di Pioli ai danni della capolista guidata da Spalletti. Diversi i commenti che sono arrivati dopo il match e anche questa mattina quando Lapo Elkann , attraverso il proprio profilo Twitter , ha detto la sua sulla sfida facendo un riferimento anche al gioco della "sua" Juventus.

COME IL MILAN - Il noto sostenitore della Juventus ha espresso un pensiero sul gioco visto dal Diavolo sul campo dei partenopei e in un certo senso ha fatto una riflessione pungente sulla formazione bianconera: "Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone. Così vorrei vedere giocare la mia Juventus", ha scritto Lapo Elkann .

Un pensiero che ha raccolto in poso tempo oltre un migliaio di like con diversi commenti da parte dei tifosi della Vecchia Signora che gli hanno dato ragione. Altri, va detto, sono, invece, rimasti fedeli al vincere e basta come "unica cosa che conta".