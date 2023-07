Lautaro Martinez: “Anche io ho provato a chiamare Lukaku ma non ha risposto. Voglio vincere da capitano”

OBIETTIVI - Non mancano, poi, parole importanti in termini di obiettivi stagionali tra campionato e Coppa: "Abbiamo perso per strada tantissimi punti in campionato. Ma ripartiamo dalla finale di Champions. Perché quella partita e quella competizione hanno fatto crescere singolarmente tutti noi dal punto di vista calcistico. Abbiamo lasciato un’immagine importante di noi, abbiamo dato un segnale al mondo". La voglia del bomber è di vincere da capitano nerazzurro: "Dal momento in cui sono diventato capitano, ho in testa la voglia di vincere il campionato e di alzare io il trofeo. Io e i miei compagni ce lo siamo detti, abbiamo lasciato l’Inter in alto, la gente si aspetta tanto da noi e noi da lì ripartiremo. Questa è una società abituata a vincere. E perché abbiamo fame. Io voglio vincere sempre, anche le partitine in allenamento. E questo messaggio voglio trasmetterlo ai più giovani".