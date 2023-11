Lautaro Martinez, l’agente: “Rinnovo? Conta il progetto, quello dell’Inter…”

CONTA IL PROGETTO - Lautaro Martinez è rimasto stregato dall'Inter, dalla città e dal progetto per il futuro: "Non conta solo il denaro, ma anche il progetto, la traiettoria sportiva e quello che sta succedendo. Ci sono svariati fattori e Lautaro non è solo soldi, ma anche sentimento per il club e per la città che gli vuole bene. Lui è molto importante per l'Inter, ma anche il club è molto importante per lui".