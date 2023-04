Lazio, ancora distanza tra domanda e offerta per rinnovo di Zaccagni

Intavolata la trattativa della Lazio per il rinnovo di Zaccagni, con il giocatore che avrebbe richieste elevate per il club

Grande protagonista della splendida stagione della Lazio, Mattia Zaccagni tratta il rinnovo con il club. Un prolungamento non necessario visto la scadenza segnata per giugno 2025, ma Lotito vuole anticipare le mosse avversarie e allungare la data fino al 2027. Per il rinnovo, però, vi sarebbe ancora una certa distanza tra domanda e offerta: il calciatore avrebbe detto di si, ma solo dietro aumento dell'ingaggio fino a 3 milioni di euro a stagione. D'altro canto il club vorrebbe andare incontro alle richieste, ma si ferma ai 2,2 milioni.