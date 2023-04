Lazio, Sarri: “Giochiamo come sappiamo e vinciamo a San Siro”

Maurizio Sarri carica la squadra in vista della prossima sfida di campionato contro l'Inter. La Lazio arriva dallo scivolone casalingo contro il Torino, mantenendo comunque la seconda posizione grazie al ko della Juventus contro il Napoli. Ma la Champions non la regala nessuno, così secondo quanto riportato da Il Messaggero , l'ex tecnico bianconero avrebbe fatto un bel discorsetto motivazionale ai propri giocatori alla ripresa degli allenamenti.

In particolare, il tecnico avrebbe esordito con una frase, in modo da conferire fiducia: "Se giochiamo come sappiamo non può fermarci nessuno" ha gridato ad alta voce Maurizio Sarri, nella speranza di scaturire una reazione nei giocatori. Intenzioni andate a buon fine, con la squadra che si sarebbe dimostrata altrettanto veemente. Successivamente, l'allenatore della Lazio ha messo nel mirino la prossima trasferta di Milano, chiedendo un solo risultato: "Andiamo a vincere a San Siro".