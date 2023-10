Lazio, Fabiani: “Nessuno caso Sarri-Lotito. Sulle frasi dell’allenatore dico…”

Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan , la Lazio vuole invertire il momento. Intanto, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha parlato del rapporto tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito e ha voluto chiarire alcune dichiarazioni dell'allenatore che avevano destato stupore. "Se continueranno a fare i calendari i questo modo, smetterò di allenare ", aveva dichiarato Maurizio Sarri alla vigilia della sfida del Celtic Park. Il direttore sportivo ha stemperato i toni: "Non c’è da fare il pompiere nella maniera più assoluta. Sono stati estrapolati alcuni concetti espressi da Sarri ".

"Squadra punita da episodi ed errori"

“Non c’è nessun Sarri contro Lotito – ha spiegato Angelo Fabiani ai microfoni di Mediaset Infinity - ma un gruppo consapevole della propria forza che vuole fare bene. Lotito ci tiene moltissimo alla squadra. A volte esterna il disappunto, ma per noi è un bene". E poi ha concluso: "La squadra non è mai stata deludente dal punto di vista delle prestazioni, semmai è stata punita oltremisura da alcuni episodi ed errori che vanno corretti per cercare di recuperare in campionato”.