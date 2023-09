Milan, 2-0 alla Lazio: decisivi Pulisic e Okafor

Nell'anticipo della 7^ giornata di Serie A, il Milan di Stefano Pioli vince e convince contro la Lazio. Una gara equilibrata quella di San Siro, ma approcciata bene dai rossoneri che, grazie alle giocate del solito Rafael Leao, ottengono tre punti cruciali e si proiettano momentaneamente al comando della classifica di Serie A. Decisive le reti dei nuovi acquisti Pulisic e Okafor, al secondo gol consecutivo dopo il sigillo di Cagliari. Per il Milan, è una risposta importante dopo il recente ko nel derby. Per la Lazio di Maurizio Sarri invece, passo falso dopo la vittoria contro il Torino del turno infrasettimanale. Biancocelesti che restano inchiodato a quota 7 punti in classifica.