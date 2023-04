Lazio-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Lazio e Juventus si daranno battaglia sabato sera per la 29esima giornata di campionato. Il big match andrà in scena all'Olimpico di Roma alle 20:45.

Lazio-Juventus scenderanno in campo oggi, sabato 8 aprile 2023 alle ore 20:45 per la 29esima giornata di Serie A. Big match all'Olimpico tra i biancocelesti e i bianconeri che, senza penalizzazione, sarebbero secondi in lotta proprio con la formazione romana.

Lazio-Juventus, le ultime Partita di alta quota quella odierna tra Lazio e Juventus. I padroni di casa si dovrebbero affidare a Zaccagni e Felipe Anderson nel tridente col ritrovato Immobile che dovrebbe tornare in campo dall'inizio dopo i guai fisici. In mezzo al campo Milinkovic con Cataldi e Luis Alberto. In porta Provedel protetto da Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj in difesa.

Nella Vecchia Signora di mister Allegri saranno Di Maria e Vlahovic i terminali offensivi con l'argentina leggermente arretrato rispetto al bomber. Fagioli, Locatelli e Rabiot formeranno la linea dei centrocampisti con Cuadrado e Kostic ai lati. Szczesny tra i pali con Gatti, Bremer e Alex Sandro che potrebbero giocare davanti a lui.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Lazio e Juventus che si giocherà oggi, sabato 8 aprile 2023 alle 20:45, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app da smart tv connessa a internet. Grazie a DAZN la gara sarà visibile anche in streaming connettendosi al sito internet ufficiale della piattaforma o scaricando l'app su smartphone e tablet.

In questo modo gli appassionati e tifosi delle due squadre potranno godersi lo spettacolo della partita di Serie A. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Di seguito le probabili formazioni della gara di oggi nel dettaglio:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic