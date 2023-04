Juventus, Allegri: “Post contro Inter brutto da vedere. Lazio? Scontro diretto”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato la sfida contro la Lazio di sabato sera.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per la Juventusdi mister Massimiliano Allegri che sabato sera sfiderà la Lazio all'Olimpico. Il tecnico dei bianconeri ha presentato il sentito match di Serie A nel consueto appuntamento in conferenza stampa.

"La Lazio sta facendo un grande campionato, è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato agli inizi quando le sue squadre si contraddistinguevano per le grandi difese. Sarà una partita complicata", ha esordito Allegri dopo aver fatto gli auguri per la salute a Silvio Berlusconi.

Sulla formazione della Juventus che dovrebbe scendere in campo: "Vlahovic? Non ho ancora deciso. Devo vedere Pogba e Bonucci che hanno lavorato con la squadra, devo vedere chi ha recuperato da martedì. Barrenechea e Iling non ci saranno perché hanno giocato con la Next Gen ieri. Chiesa? Sta meglio, è entrato bene l’altro giorno. Domani dovrò decidere, abbiamo tante partite e devo gestire le forze. In difesa ci sarà qualche cambio".

Sul post match di Coppa Italia contro l'Inter: "Quanto successo nello spogliatoio e in campo son cose brutte da vedere. La cosa più importante è che la Juventus nel giro di 24 ore ha preso chi ha fatto insulti razzisti, la Juventus combatte ogni tipo di discriminazione".

Sulle decisioni del giudice spotivo tra curva chiusa per razzismo e Cuadrado: "Non c'è commento, ci sono gli organi di competenza che decidono. Noi dobbiamo pensare solo a giocare, non dobbiamo farci distrarre".