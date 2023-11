Lazio, Kamada attacca Sarri: “Non pensavo di giocare così poco”

Daichi Kamada è stato uomo degli acquisti estivi della Lazio. Dopo un promettente avvio - e la rete contro il Napoli - l'ex Eintracht Francoforte è scalato nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Intervistato dal portale nipponico Sports Hoch, il classe 1999 ha così parlato del poco utilizzo: "Sinceramente non pensavo di giocare così poco nella Lazio. Ho un buon rapporto sia con i compagni e sia con i tifosi, che fanno sempre sentire il loro sostegno caloroso. Ma non basta, un professionista ha bisogno di giocare con più continuità". L'ex centrocampista dell'Eintracht Francoforte ha poi parlato dei suoi compagni di reparto in biancoceleste: "Luis è una leggenda e capisco che sia importante aiutarlo inserendo un giocatore di maggiore fisicità come possono essere Vecino e Guendouzi. Mi piace l’ambiente che si respira alla Lazio".